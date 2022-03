Pasquale Cassese, opinionista: “Il gol contro la Lazio? Un’uscita straordinaria del Napoli”

A “1 Football Club”, Pasquale Cassese, noto imprenditore:

“Il Napoli vincerà con scarto. Vedo una partita da 3-1 per il Napoli. Quando vedo Politano a destra, è già un problema per i terzini. Osimhen porta via i difensori. Se guardate il gol con la Lazio c’è un’uscita straordinaria del Napoli. E’ lì che si vede la mano di Spalletti, Insigne ha lo spazio per andare grazie ad Ounas che dribbla sempre e bene. Per una volta, Insigne, ha fatto bene a non tentare il tiro a giro. Di Lorenzo è un ‘cyborg’, per me non ha eguali in Italia è in Europa. Leao sfrutta molto la velocità ma non è ancora un bomber se non inventa un gran gol. Quando viene raddoppiato va molto in sofferenza e, guardando la possibile formazione iniziale del Napoli, sono tranquillo nel vedere Lobotka come vertice basso in quella zona del campo. Io penso che il Milan giocherà molto largo, al punto che sapranno creare pericolosità con gli inserimenti dei centrocampisti in mezzo, perché quello è l’unico modo per mettere in difficoltà il Napoli. Lo abbiamo visto con il Barcellona, loro ci hanno fatto davvero male con gli esterni. Uomo decisivo? Io dico Politano. Chi per Insigne dopo l’addio? Januzaj, mi piace tantissimo. E’ mancino sì, però si accentra, sa inserirsi e creare assist. E’un giocatore che mi fa impazzire e può fare benissimo a Napoli”.