Pandev, ex Napoli: “Elmas? Diventerà un top player”

Goran Pandev, ex calciatore tra le altre di Napoli e Inter, è intervenuto su Sportitalia, ecco le sue parole: “Penso che il Napoli abbia delle grandi possibilità di vincere lo scudetto. Ho visto la compagine di Luciano Spalletti, mi sembra molto forte e ben equilibrata. Potrebbe regalare una grande gioia ai suoi tifosi. Ha calciatori importanti, di qualità, può essere l’anno giusto. Elmas? Sta facendo grandi cose, per me diventerà un top player. Si migliora sempre, ma può fare ancora di più perché ha delle qualità davvero immense. Ciò che ho visto in occasione della vittoria della Coppa Italia è incredibile. Ho percepito più entusiasmo nel capoluogo campano che a Milano quando, all’Inter, abbiamo vinto Champions League e scudetto. Napoli è così, bisogna conoscerla: è una città passionale. Tale entusiasmo mi sorprese anche perché io avevo vinto tante coppe Italia. Pensate che l’affetto dei tifosi ci bloccò per due ore, non riuscivamo ad andare avanti col pullman. Per chi tifo? Non voglio fare un torto a nessuno. Napoli e Inter mi sono rimaste nel cuore: vinca il migliore”.