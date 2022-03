Napoli vs Milan: Insigne troverà Calabria. I suoi tagli verso il centro, la variante in attacco

I tagli verso il centro di Insigne rappresentano la variante offensiva del Napoli, la situazione di gioco che assicura maggiore imprevedibilità in attacco agli azzurri: Lorenzo troverà di fronte Calabria che si occuperà della sua marcatura e sarà aiutato in seconda battuta da un centrocampista (Bennacer) e da un difensore centrale (Kalulu). Il movimento di Insigne verso il centro finalizzato a un cambio di gioco per l’inserimento di un altro esterno oppure al tiro in porta: gli affondi sulla fascia sinistra toccano a Mario Rui, il terzino portoghese che in fase di palleggio taglia anche lui verso il centro. Su quella fascia il Milan di Pioli schiera in posizione più avanzata Saelemakers che è molto prezioso con il suo lavoro in copertura per la fase difensiva. E Calabria partendo dal basso quando ha davanti a sè spazio per proporsi lo fa avanzando sulla fascia per il cross o per la conclusione: la fascia sinistra del Napoli sulla carta dovrebbe essere quella dove gli azzurri spingeranno di più ma anche il Milan da quel lato crea pericoli, anche se è più incisivo in fase offensiva sull’altro versante con Theo Hernandez e Leao, Ma senza dubbio quello tra Insigne e Calabria sarà uno dei duelli decisivi.

Fonte: Il Mattino