Napoli vs Milan: Osimhen sarà il sorvegliato speciale, su di lui Tomori

Vista la velocità e le caratteristiche, senza dubbio Osimhen è il pericolo numero uno per la difesa del Milan. Il suo controllo sarà affidato a Tomori, il difensore rossonero più rapido. Osimhen partita dopo partita sta tornando al top della condizione, è tornato ad essere decisivo ed è anche tornato nelle liste della Nazionale nigeriana. L’attaccante azzurro insegue un gol pesante contro una grande del campionato e sarà quindi l’osservato speciale della retroguardia di Pioli. Letale quando riesce a partire in velocità, determinante anche con i colpi di testa per la sua grande elevazione e il tempismo nello stacco: importanti quindi saranno anche i cross che arriveranno per lui dai due esterni Politano e Insigne. Al suo controllo sulle palle aeree si alterneranno i due centrali rossoneri Tomori e Kalulu.

Fonte: Il Mattino