Napoli verso Milan: le chiavi del centrocampo, Fabian e Tonali per pressing e impostazione

La qualità nell’impostazione e l’intensità nel pressing: Fabian Ruiz e Tonali dovranno sdoppiarsi nel compito e in più provare a lanciarsi in verticale per creare la superiorità numerica in fase di possesso. Due uomini decisivi per Napoli e Milan, lo spagnolo ha segnato il gol del 2-1 decisivo all’Olimpico contro la Lazio, il rossonero è quello che riesce ad assicurare quantità e qualità con il suo dinamismo. Un duello fondamentale tra i due centrocampisti che giocheranno al fianco di Lobotka e Bennacer, i due playmaker chiamati ad impostare l’azione dal basso: un mix ben assortito nel reparto centrale dove ci saranno duelli chiave nella supersfida al Maradona tra Napoli e Milan. Gli azzurri si affidano di più al palleggio partendo come idea di gioco sempre con l’impostazione dal basso, a cominciare dal portiere Ospina e dai difensori centrali Rrahmani e Koulibaly. I rossoneri invece puntano a una ricerca più immediata della profondità e sono pericolosissimi quando riescono a ribaltare rapidamente l’azione arrivando in porta con pochi passaggi. L’equilibrio alla due formazioni e la protezione della linea difensiva a quattro è assicurato dai centrocampisti e in più Fabian Ruiz e Tonali sanno anche colpire quando si lanciano in avanti.

Fonte: Il Mattino