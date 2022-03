Napoli verso Milan: Di Lorenzo aspetta Leao, il portoghese è devastante negli spazi

Leao è l’uomo che accende l’attacco del Milan con le sue giocate in velocità e con la sua grande qualità tecnica. Parte largo da sinistra e si accentra per provare la conclusione con il destro: sarà Di Lorenzo ad occuparsi della sua marcatura, una garanzia per le sua solidità difensiva e la capacità di reggere l’urto contro attaccanti esterni veloci e tecnici proprio come Leao. I rossoneri di Poli in attacco si affidano proprio alla genialità del portoghese per creare la superiorità numerica e per questo motivo sarà fondamentale la tenuta difensiva di Di Lorenzo che verrà aiutato nei raddoppi dal centrale difensivo di destra, Rrahmani, e dai rientri sulla fascia dell’esterno d’attacco azzurro Politano. Importante per il Napoli sarà non concedere situazioni a campo aperto a Leao, quindi evitare di esporsi a pericolose ripartenze perdendo palla in uscita: equilibrio di squadra e la compattezza tra i reparti saranno fondamentali per non esporre Di Lorenzo a situazioni complicate da reggere nell’uno contro uno. Il terzino azzurro nello stesso tempo è anche molto abile ad accompagnare l’azione nella fase di possesso palla e a proporsi sulla destra per la spinta: in questo modo potrà costringere Leao ad abbassarsi.

Fonte: Il Mattino