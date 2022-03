Napoli, occhio ai club della Liga per un talento del Barcellona

Mentre il Napoli è concentrato per il finale di stagione di campionato, il mercato è come sempre è nei pensieri del club azzurro per la prossima stagione. Un nome che piace e non poco al d.s. Giuntoli, come riporta ilmattino.it, è Riqui Puig del Barcellona. Il ragazzo della “cantera” ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato sui 10 milioni. Il neo allenatore Xavi non lo schiera quasi mai come titolare, per cui è un calciatore che andrà sul mercato per la prossima sessione estiva. Sul giocatore del club catalano ci sono anche le società della Liga Betis Siviglia e Getafe. Nei prossimi mesi se ne saprà di più, ma certamente Riqui Puig va considerato nella lista del Napoli e avere il ventiduenne non sarebbe male.

La Redazione