Napoli, non accadeva da un po’: a Castelvolturno una vigilia in compagnia!

Sale l’attesa e sale l’entusiasmo. Siamo alla vigilia del big match tra Napoli/Milan. Nonostante un periodo storico difficile, o forse proprio per quello, si ricercano emozioni. Gli azzurri, come testimonia Sky nella voce di Massimo Ugolini, hanno ritrovato quello dei propri tifosi. Ci sarà infatti il Maradona delle grandi occasioni domani sera a Fuorigrotta, con tutti i 41000 spettatori consentiti dalle limitazioni Covid, ma soprattutto, cosa che non si vedeva da molto tempo, ci sono tifosi all’ esterno del centro di allenamento dei partenopei a Castelvolturno che incoraggiano e sostengono i propri beniamini proprio come accadeva “un tempo”. Il Napoli, non è solo…