Maradona, minorenne rapita nel 2001: per la denuncia c’è una novità

Era apparsa in tv nella scorsa estate, raccontando una storia terribile che avrebbe vissuto quando era minorenne: violenze, droga e perfino un rapimento. Mavys Alvarez, cubana, aveva 16 anni quando conobbe Maradona a L’Avana diventandone presto la compagna di sesso e cocaina. La donna, che adesso vive a Miami, aveva deciso di rivelare tutti i dettagli di quell’amore malato perché si sentiva più al sicuro dopo la scomparsa di Diego e Fidel Castro, che avrebbe autorizzato il suo viaggio da Cuba a Buenos Aires, dove venne “sequestrata” dal clan di Maradona in un albergo e poi sottoposta a un’operazione di chirurgia plastica per aumentare la misura del seno. Questa storia che ha tenuto banco per molte settimane in Argentina e nella quale erano stati coinvolti componenti del vecchio clan maradoniano, tra cui il suo ex storico procuratore Guillermo Coppola, è stata archiviata dal giudice federale Daniel Rafecas. Perché i fatti sono (sarebbero) avvenuti per lo più a Cuba ed eventuali reati avvenuti in Argentina sono prescritti. Peraltro, impossibile è un procedimento nei confronti di Maradona (accusato di violenze e cessione di droga nella denuncia) dopo la sua morte avvenuta il 25 novembre 2020. Nel provvedimento di archiviazione il giudice Rafecas chiarisce che qualsiasi azione penale per Diego – i fatti accaduti in Argentina vanno dal 9 novembre 2001 al 19 gennaio 2002 – à da ritenere estinta e che altri reati a carico dei componenti del suo clan sono prescritti. Ha anche chiarito che all’epoca non vi era bisogno di un’autorizzazione per l’ingresso di un minore in Argentina e che la tratta sarebbe stata da intendere come un reato soltanto se vi fosse stato un “fine lucrativo”.

Era apparsa in tv nella scorsa estate, raccontando una storia terribile che avrebbe vissuto quando era minorenne: violenze, droga e perfino un rapimento. Mavys Alvarez, cubana, aveva 16 anni quando conobbe Maradona a L’Avana diventandone presto la compagna di sesso e cocaina. La donna, che adesso vive a Miami, aveva deciso di rivelare tutti i dettagli di quell’amore malato perché si sentiva più al sicuro dopo la scomparsa di Diego e Fidel Castro, che avrebbe autorizzato il suo viaggio da Cuba a Buenos Aires, dove venne “sequestrata” dal clan di Maradona in un albergo e poi sottoposta a un’operazione di chirurgia plastica per aumentare la misura del seno. F. De Luca (Il Mattino)