Manfredi, sindaco di Napoli: “Vorremmo realizzare un museo del Napoli”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Siamo impegnati molto per garantire l’accoglienza dei profughi che stanno arrivando dall’Ucraina, siamo in costante contatto con la prefettura e il ministero degli interni. Sono stati dei mesi molto faticosi, ma molto belli. Stiamo ottenendo dei grandi risultati per la città, stiamo facendo ripartire gli investimenti. Vedo prospettive importanti per la nostra città. Il turismo è in continua crescita, ci stiamo adoperando per garantire dei servizi efficienti in città, le prenotazioni per le prossime vacanze sono tantissime. Napoli vuole vincere nel quotidiano, nel futuro e nello sport. La sfida con il Milan? Mi auguro che domenica sera sarà una serata gioiosa per i napoletani, io sarò al Maradona. Con De Laurentiis stiamo discutendo sia per lo stadio che per altre situazioni, vogliamo fare insieme delle cose positive. Vorremmo realizzare un museo del Napoli, è una valutazione che faremo nei prossimi mesi. I parcheggi al di sotto dello stadio mai inaugurati e mai utilizzati sono assolutamente degli spazi da utilizzare”.