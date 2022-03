Galliani, imprenditore: “Napoli-Milan? La partita si giocherà in tutti i reparti”

Gianluca Galliani, imprenditore, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “La Juve non la considero fuori dalla lotta scudetto. Ha solo sette punti di distacco, anche se sono tre le squadre che ha davanti. Occhio anche all’Atalanta però che non si può escludere da questa corsa. Questo è il campionato più bello degli ultimi anni. Napoli e Milan sono due squadre ben allenate, la partita si giocherà in tutti i reparti, a centrocampo sarà una sfida intrigante ed interessante. La forza di queste due squadre è il gruppo perché entrambe hanno affrontato tante vicissitudini contrarie con molti infortuni. Se non dovesse vincerlo il Milan mi piacerebbe se a trionfare fosse il Napoli, ho sempre detto che guardo agli azzurri con molta simpatia. Le altre due squadre che se lo contendono sono rivali storiche, e poi sono amico di Giuntoli e Spalletti“.