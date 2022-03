[Formazione] Napoli/Milan, Spalletti ritrova Lobo. Ibrahimovic recuperato e va in panchina

Oggi è giorno di vigilia per il tanto atteso big-match tra il Napoli e il Milan, gli allenatori Spalletti e Pioli dovranno sciogliere le riserve. In casa partenopea ad esempio ritornerà dal primo minuto a centrocampo Lobotka, dopo i minuti finali contro la Lazio, affiancherà Fabian Ruiz. Per il resto solo un dubbio da sciogliere tra Elmas e Politano, mentre sarà la stessa formazione che ha vinto all’Olimpico. Per i rossoneri, out Romagnoli, anche ieri allenamento in palestra. Per Ibrahimovic invece flebile speranza per portarlo in panchina. Infine Junior Messias parte favorito rispetto a Saelemakers sul lato destro e Kessie nel ruolo di trequartista.

Fonte: CdS