Emily Garnier (dif. Napoli femminile): “L’A.c. Milan? Sarà difficile ma siamo pronte”

L’antipasto di Napoli-Milan dello stadio Maradona andrà in scena domani pomeriggio alle 14.30 al Vismara quando le rossonere di Maurizio Ganz ospiteranno il Napoli Femminile. Azzurre reduci da due successi consecutivi ma al cospetto di un Milan affamato di punti per la rincorsa Champions. Assenti Goldoni, Popadinova e Chatzinikolaou (le ultime due di recenti operate alle ginocchia), figurano tra le 23 convocate anche le giovani Caputo, Gallo e Botta.

“Siamo pronte per una sfida dura, per di più in trasferta, perché abbiamo maggiore consapevolezza nei nostri mezzi rispetto anche solo a qualche mese fa. Siamo cresciute come gruppo – afferma Emily Garnier, difensore centrale del Napoli Femminile – ed essendo diventate un blocco unico sarà più difficile batterci per qualsiasi avversaria. Dobbiamo ragionare partita per partita e guardare solo ai nostri risultati, ci sono sette finali da giocare con lo stesso atteggiamento che abbiamo mostrato in tutte le sfide del girone di ritorno”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile