Donadoni: “Fabian come Dunga, ma più forte, Lobotka imprevedibile”

Due centrocampisti, Fabian e Lobotka, stanno dirigendo il centrocampo del Napoli. A La Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni, ex rossonero ed anche ex allenatore del Napoli, ne parla:

“Lo spagnolo appare più compassato, ma la palla sa farla girare bene e soprattutto anticipa col pensiero la giocata. Da un certo punto di vista mi ricorda Dunga, ma rispetto al brasiliano Fabian è ancora più forte tecnicamente. E poi ha mostrato di saper essere decisivo.”

“Lobotka, il mediano del Napoli è una bella sorpresa. Si vede che ha gusto di giocare la palla e sa farlo molto bene per le qualità che ha. A me onestamente non ha mai entusiasmato lo juventino Arthur perché i suoi passaggi sono sempre brevi e abbastanza scontati. Lobotka invece mostra personalità alternando lanci lunghi a palle filtranti e le sue giocate difficilmente sono prevedibili per gli avversari.”