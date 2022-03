Denayer-Napoli, primo segnali per un possibile sì

Jason Denayer e il Lione stanno per lasciarsi, il contratto in scadenza difficilmente verrà rinnovato e il suo futuro è dove si potrà giocare la Champions League. Ad ammetterlo è l’entourage dello stesso calciatore belga che piace da tempo al Napoli, ma che seguono anche altri top club europei come Barcellona e Juventus a causa di quel parametro zero che si concretizzerà tra qualche mese.

«Jason rimane aperto a un rinnovo. Ma per ora ha il lusso di poter soppesare i pro e i contro per poter prendere la decisione giusta» ha spiegato il suo agente Jesse De Preter nelle parole riportate da Footmercato. «Se deve lasciare Lione, vuole farlo come è arrivato: da gentiluomo. Vogliamo evitare di entrare in conflitto con il club» ha spiegato l’agente. Il prossimo, comunque, sarà un club che gioca la Champions: «Spesso è ad aprile o a maggio che i club prendono decisioni importanti per la stagione successiva».

Fonte: ilmattino.it