Ci si divertirà domani. Tanta qualità offensiva in Napoli-Milan

Osimhen è il pericolo numero uno per la difesa rossonera: letale negli spazi ma anche in area di rigore con i colpi di testa. Sul fronte rossonero il centravanti è Giroud, l’uomo derby con l’Inter: Ibrahimovic ieri ha svolto una piccola parte di lavoro in gruppo e oggi proverà nella rifinitura se potrà esserci tra i convocati per Napoli. Due attacchi con tante frecce, a cominciare dagli esterni: il portoghese Leao con la sua qualità e la sua velocità è il vero e proprio uomo in più del reparto offensivo dei rossoneri. Nel Napoli invece un uomo che fa la differenza è Insigne che converge da sinistra verso il centro per ricamare l’assist decisivo o provare la conclusione in porta, come quella vincente con la Lazio. Tanti esterni per Spalletti: Ounas e Elmas, i due jolly che possono giocare anche da trequartisti, Politano e da ieri in gruppo è tornato anche Lozano che tornerà tra i convocati contro il Milan. Sulle fasce considerata anche la pericolosità di Theo Hernandez tra i rossoneri si vivranno i duelli chiave. A centrocampo decisivi poi le sfide tra le coppia Fabian Ruiz-Lobotka e Tonali-Bennacer. E in panchina Spalletti avrà nuovamente Anguissa. R. Ventre