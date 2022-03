Carratelli: “Elmàs, nummero 7, è l’agente secreto di Spalletti”

Confronto tattico sapientone con rissa e sfogliatelle allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina dove pure li pisce nce fanno a ll’ammore col il 4-2-3-1.

Vergogna, urla don Ciccio portiere di palazzo, avete semp parlato malo di Elmàs. Quann’ maje, si difende Salvatore pittore di alici. Voi che dite, protesta Gennaro Piromallo salumiere. Quann’ maje, si difende Salvatore pittore di alici. Voi che dite, protesta Gennaro Piromallo salumiere.

M’allicuord i vuost appezzament, insiste don Ciccio portiere di palazzo, Elmàs l’avete semp’ considerato ‘nu strùmmolo, ‘nu tirabusciò, ‘nu gigolotto, ‘nu malamente. Io ho solo detto che è un rebus, un qui pro qua, ‘nu pazzariello senza fissa dimora, ammette Totonno Speranza direttore di centro commerciale.

E invece Elmàs è l’arma secreta di Spallètt, l’asso nel manico, lo spariglio, il gatto nero che fa paura agli avversari, sentenzia don Ciccio portiere di palazzo. Elmas spariglia, scompiglia, confonde e sovverte, conviene Carmelo Mirabello regista di teatro popolare. Proprio così, enuncia Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca, ‘sto Elmàs è l agente secreto di Spallett, guardate ‘o nummero ‘e maglia. Gesù, geme don Peppino parcheggiatore allusivo, non ci aveve mai pensato, tene ‘o sett’ di Giamès Bonde.

Quando Spalletti lo mette, come noi diciamo ciuccio fa’ tu, così Spallètt dice a Elmàs fa’ tu, chiarisce don Ciccio portiere di palazzo. L’avversario non ci capisce niente, commenta Carminiello ‘a rezza pescatore di fravaglia. L’avversario dice chi è ‘sto Elmas, dove gioca, dove lo piglio, comm’ l’affònn’, aggiunge Corraducciobello ex giornalaio di piazza Sannazaro. Quando Spalletti lo mette, come noi diciamo ciuccio fa’ tu, così Spallètt dice a Elmàs fa’ tu, chiarisce don Ciccio portiere di palazzo. L’avversario non ci capisce niente, commenta Carminiello ‘a rezza pescatore di fravaglia., aggiunge Corraducciobello ex giornalaio di piazza Sannazaro.

Elmas ha il piede invertito, chiede Saverio Malaspina ragioniere. Questo non lo so, ammette don Ciccio portiere di palazzo. Elmas entra in campo, spiega Pasquale Pazienza giornalista on-line, e s’acquatta, sfugge, fa finta di sbagliare, compare, scompare, si ritrae, attacca. ‘Nu furètt, ‘nu paggètt, ‘nu ratt gentile, esclama Gennaro Piromallo salumiere.

Gli avversari sono disorientati, dicono ‘o marc’, ‘o giro, ‘o press oppure ‘o vutt ‘nterra, espone Salvatore pittore di alici. Chillo, Elmas, piglia, parte e per ingannare gli avversari nun sa manch’isso dove va, l’avversario pensa va là, viene qua, l’avversario le gira ‘a capa, sottolinea don Ciccio portiere di palazzo. È imprendibile, non sai dove trovarlo, è come quando dai appuntamento a ‘n’amiche al Vommero e quello ti aspetta alla Ferrovia, conviene Gennaro Piromallo salumiere.

Spalletti che sa giocare a tressette, quando è il momento di miett’’a meglia, miett’ a Elmas, spiega don Peppino parcheggiatore allusivo. Elmàs a sfruculià gli avversari è la grande invenzione di Spalletti, sottolinea Pasquale Pazienza giornalista on-line. Ricordatevi come parla il mister, mettere Elmas in mezzo al campo è come mettere la volpe vicino al pollaio, trova sempre lo spazio per creare terrore, riferisce don Ciccio portiere di palazzo. Azz, Spalletti parla come un libro stampato, osserva Salvatore pittore di alici. Spalletti è colto, azz se è colto, si associa Saverio Malaspina ragionere. E’ colto e inclita, sottolinea Gennaro Piromallo salumiere. Inclita non so, comunque mi sembra a posto, chiarisce Pasquale Pazienza giornalista on-line.

Mimmo Carratelli, CdS