Barbara Bonansea: “L’Empoli? Sconfitta che fa riflettere e contro l’A.s. Roma sarà una bella partita”

La sconfitta di domenica sul campo dell’Empoli Ladies ha spezzato l’imbattibilità della Juventus che durava da più di due anni. Oggi pomeriggio per le bianconere la sfida contro l’A.s. Roma. Match che vale la vetta della classifica e verrà vista da più di 100 televisioni di tutto il mondo. Attraverso il canale La7 le parole dell’attaccante della Juventus Barbara Bonansea.

Come valuta la sconfitta con l’Empoli? “Siamo tornate sulla terra. Dopo la partita, anch’io ho pensato che fosse mostruoso quello che avevamo fatto prima. Tutti perdono e può succedere anche a noi. Probabilmente ci ha riportato sulla terra e ci ha fatto fare dei ragionamenti”.

Vi siete un po’ tolte un peso? “Sicuramente. Il peso non lo senti consciamente ma c’è. Siamo alla Juventus e dobbiamo essere in grado di sostenere la pressione, però non è semplice. Siamo umane e probabilmente perdere ci serviva. Quando si perde in realtà è più facile fare dei ragionamenti e andare a vedere cosa non è andato. Sicuramente tra tutte ci siamo parlate, com’è giusto che sia, per cercare di fare meglio”.

Finalmente vediamo una Serie A dove c’è possibilità di competere per la vittoria. “Sono contenta che sia così avvincente. Vuol dire che le squadre stanno crescendo. In realtà anche gli altri campionati erano avvincenti, abbiamo sempre vinto facendo fatica perché le squadre che ci sono in Italia sono preparate”.

Che avversario è la Roma? “Da quando è nata fino a ora ha fatto dei grandi passi in avanti. Sono contenta per questo perché ne giova il calcio femminile. Sarà una bella partita”.

Nella flessione delle energie della Juventus contano le forze spese in Nazionale? “A Vinovo nelle ultime settimane non c’era nessuno perché eravamo tutte in Nazionale. Siamo quasi professioniste e ci alleniamo come loro. Dobbiamo essere brave a reggere il doppio impegno. Può pesare la stanchezza, ma siamo la Juve e dobbiamo dare sempre il massimo”.

La Redazione