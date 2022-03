Antonio Vitiello, direttore di MilanNews: “Ibrahimovic andrebbe eventualmente in panchina”

A “1 Football Club”, Antonio Vitiello, direttore di MilanNews:

“Aspettando le ultime dalla rifinitura del Milan, Ibrahimovic andrebbe eventualmente in panchina qualora riuscisse a recuperare per la partita. A centrocampo tornerà Tonali che farà coppia con Bennacer, Kessié dovrebbe avanzare sulla trequarti al posto di Brahim Diaz”.

Preferiresti Kessié o Brahim Diaz sulla trequarti?

“Credo che Kessié, in quella zona del campo, possa aggiungere fisicità e dare qualcosa in più al Milan. Potrebbe essere un esperimento giusto, anche perché il Milan ha dei problemi sulla trequarti. Brahim Diaz è il titolare ma non segna da oltre cinque mesi e, per un trequartista del Milan che si sta giocando lo scudetto, sinceramente sono numeri abbastanza deludenti. In questo momento sono favorevole a vedere Kessié in quella posizione”.

Sarà più incisivo Leao su Di Lorenzo o Insigne su Calabria?

“E’ un bellissimo confronto a distanza. Secondo me, per la rapidità che ha in questo momento, Leao è un pericolo maggiore per il Napoli. Quando punta l’uomo è difficile fermarlo. E’ anche vero che, visto il grande dispendio nel primo tempo, nella ripresa c’è un calo che porta Pioli ad inserire Rebic che, tra l’altro, non sta giocando benissimo. Nelle ultime 3-4 partite è entrato male. Per Calabria parliamo di un giocatore di livello che dovrebbe riuscire a gestire Insigne. Il duello tra Leao e Di Lorenzo sarà molto acceso e decisivo”.