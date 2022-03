Ag. Hamsik: “Lobotka ha qualità e caratteristiche da regista. Fu corteggiato da Barcellona e Inter”

L’agente di Marek Hamsik, Martin Petras, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a Radio Goal,

“Marek vedrà Napoli-Milan? Penso proprio di sì, lui guarda tutte le partite che può”.

Lobotka indispensabile per Spalletti?

“Nessun giocatore è indispensabile, però sapevo delle sue qualità. Già i primi anni al Celta fece benissimo e fu corteggiato da Barcellona e Inter. Sappiamo che Napoli è un ambiente un po’ particolare e ci voleva tempo. Sicuramente Marek come altri amici storici lo hanno tirato su quando non giocava. Poi è stato merito suo, perché ha qualità e caratteristiche da regista che hanno pochi giocatori. Sono contento per lui per Spalletti che ha trovato un giocatore fondamentale per il suo gioco”.