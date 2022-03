Valcareggi: “Il Napoli merita la vittoria dello Scudetto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Furio Valcareggi, agente.

“Napoli-Milan esame di maturità? La maturità nel calcio non si sviluppa mai ma il Napoli è favorito moralmente. Omaggiare la spaventosa e precoce morte di Maradona, il più grande dell’universo. Il grande impegno di Lorenzo Insigne, che potrebbe dare un distacco meno pesante in caso di Scudetto. E il Napoli lo merita. Spalletti vede cose che gli altri non vedono, in panchina è un valore aggiunto. Lui è carico, vuole lo Scudetto, ci proverà fino alla fine. Non bisogna toccare ferro quando si parla di Scudetto, alla Juventus non si tocca! La tappa con il Milan è importante, poi lo sarà quella dopo e quella dopo ancora. Sono tappe che vanno vinte per arrivare poi primi al traguardo.

Osimhen o Insigne decisivi? Osimhen fa sempre la prestazione ma chi svolta e chi fa vincere è Lorenzo Insigne. E’ incredibilmente bravo e avrà la passione di lasciare un ricordo ancora più bello di quello che lascerebbe normalmente. In caso di Scudetto l’addio sarebbe meno pesante”.

Fonte: RadioMarte