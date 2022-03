Ultime Napoli – Anguissa e Lozano, le ultime in vista del Milan

Ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, dove si preparerà al meglio la sfida del “Maradona” contro il Milan. Per Spalletti le scelte sembrano essere fatte, ma le buone notizie arrivano dall’infermeria. Anguissa e Lozano, come riporta il CdS, hanno iniziato ad allenarsi con il gruppo. Per il centrocampista del Camerun e il messicano, però inizieranno dalla panchina, non essendo ancora al top della forma. Gli unici ancora assenti saranno Tuanzebe e Malcuit, per loro ci vorrà ancora del tempo. Infine Lobotka giocherà al fianco di Fabian Ruiz, mentre Zielinski sarà il trequartista alle spalle di Osimhen.

La Redazione