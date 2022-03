Ultime Milan – Per Giroud sarà la settima fatica. Due titolari in forte dubbio per Napoli

Per Pioli mancano più di 48 dalla sfida del “Maradona” contro il Napoli, ma ci sono ancora dei dubbi di formazione da sciogliere per il big-match contro gli azzurri. Intanto restano in forte dubbio Romagnoli e Ibrahimovic, per entrami lavoro in palestra. Per il resto Bennacer giocherà al fianco di Tonali, come riporta il CdS, mentre Saelmaekers dovrebbe spuntarla rispetto a Junior Messias. In attacco spazio a Giroud, per lui sarà la settima fatica di fila, visto che lo svedese potrebbe non farcela. In difesa infine Kalulu parte in vantaggio per giocare al fianco di Tomori. Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne.

La Redazione