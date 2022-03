SERIE A, Inter-Salernitana 5-0: Nerazzurri di nuovo primi

INTER-SALERNITANA 5-0:

Verdi non approfitta, ad inizio gara, per portare in vantaggio i Granata di Salerno. Poi entra in scena Lautaro Martinez. Prima colpisce la traversa. Poi la sblocca al 22′. 1-0. Ed interrompe i 425′ senza gol dell’Inter. Ancora Lautaro, prima della pausa. Ancora su assist di Barella. 2-0. E nella ripresa arriva alla personale tripletta. 3-0. Completa la gara Dzeko. Il 4-0, grazie a Gosens. Ed il 5-0 grazie a Dumfries.

INTER (3-5-2):

Handanovic; Skriniar, De Vrij (17′ st Ranocchia), Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovi? (27′ Gagliardini), Calhanoglu (17′ st Vidal), Darmian (17′ st Gosens); Lautaro, Dzeko (30′ st Correa).

A disposizione: Cordaz, Radu, Sanchez, Vecino, Dimarco, D’Ambrosio, Caicedo.

Allenatore: Inzaghi

SALERNITANA (4-4-2):

Sepe; Mazzocchi (28′ st Radovanovic), Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos (38′ st Ruggeri), Coulibaly, Ederson (28′ st Obi), Verdi (15′ st Zortea); Mousset (15′ st Perotti), Djuric.

A disposizione: Belec, Veseli, Bonazzoli, Bohinen, Gyomber, Gagliolo, Mikael.

Allenatore: Nicola

ARBITRO: Marinelli

MARCATORI: 23′ pt Lautaro (I), 40′ pt Lautaro (I), 11′ st Lautaro (I), 20′ st Dzeko (I), 25′ st Dzeko (I)

NOTE: Ammoniti: Darmian, De Vrij (I); Mousset (S);