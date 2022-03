Rasulo, giornalista: “In questi anni il Napoli avrebbe meritato di più”

Su Radio Marte, è intervenuto Francesco Rasulo, giornalista, ecco le sue parole: “Napoli se batte il Milan vince lo Scudetto? Preferirei non dirlo per ragioni scaramantiche, può essere un buon inizio per provare ma mancheranno altre 10 partite con 30 punti disponibili, può succedere di tutto. Battere il Milan sarebbe augurabile ovviamente. Napoli maturo? Sicuramente sì, sono alcuni anni che il Napoli ha raggiunto la dimensione sicuramente di vertice nazionale, speriamo che in Europa possa dire la sua con maggiore forza. In questi anni il Napoli avrebbe meritato qualcosa in più di quello che ha fatto, nel 2018 il sogno sembrava realizzarsi. Nella gestione De Laurentiis manca qualcosa al Napoli in termini di risultati, manca la ciliegina sulla torta”.