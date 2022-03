ONE STATION RADIO – M- Picchi (centr. Como Women): “La tecnologia? Valido supporto per aiutare gli arbitri”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuta la centrocampista del Como Women Miriam Picchi.

Segui il calcio maschile e, se sì, tifi qualche squadra in particolare? “Seguo il calcio maschile e tifo Lazio. Non sono riuscita a vedere la partita contro il Napoli, ma credo che la Lazio giochi bene e a volte pecchi un po’ in difesa. La corsa scudetto per me è tra Napoli, Milan e Inter ma non saprei dirti chi la spunterà”.

Sempre più interesse verso il movimento femminile. I vostri tifosi ne sono un esempio “C’è da dire che i nostri tifosi sono davvero appassionati, ci seguono sempre: sono venuti anche in Sardegna in quest’anno. Sono davvero l’elemento in più in campo, ci dà forza nei momenti difficili. E’ stata una bella partita, giocata anche sugli spalti, con passione ma rispetto”.

Come state vivendo l’approdo nel professionismo? “Secondo me ce lo meritiamo. Tante giocatrici fanno dei sacrifici per arrivare al professionismo. E’ qualcosa per cui si è lottato tanto negli anni, speriamo si realizzi nel migliore dei modi. Finalmente ci sarà riconosciuto il nostro valore. Non sarà più un hobby ma una professione vera e propria. Ci permetterà di dedicarci appieno a cosa ci piace fare, senza altri turni stressanti per portare avanti il sogno di giocare a calcio”.

Auspicate anche voi l’ingresso della tecnologia? “Certo. Speriamo che, negli anni, possa arrivare anche la tecnologia. Gli errori degli arbitri, a volte, possono incidere sui risultati. Aiutando loro, si aiuta anche noi”.

La Redazione