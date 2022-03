Occhio ai precedenti…Spalletti è la bestia nera di Pioli!

La sfida ricorda le sfide storiche targate anni ’80 e ’90. Quando in campo si sfidavano la MaGiCa e il trio degli olandesi. Ora la sfida si gioca, oltre che sul campo, in panchina. E, guardando a quelli che sono i precedenti tra i due tecnici, si può senz’altro dire che il confronto pende tutto dalla parte del mister azzurro. La statistica è di Sky. 11 precedenti tra Pioli e Spalletti, scontri infuocati alla guida di Lazio e Roma, ma il dato che emerge è che l’attuale allenatore del Milan non è mai riuscito a battere “Spallettone”, che conta ben 8 vittorie contro il suo collega. Ci sono anche tre pareggi.

Spalletti, però, non è l’unica “bestia nera” di Pioli. Se è possibile, gli è andata ancora peggio con Allegri: 19 precedenti, nessuna vittoria e 14 sconfitte. Zero vittorie anche con Guidolin in 9 precedenti e con Ancelotti in 5 precedenti.