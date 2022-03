Napoli-Milan (Formazioni): due recuperi per Spalletti. Bennacer al fianco di Tonali

Domenica sera allo stadio “Maradona”, si giocherà il tanto atteso big-match tra il Napoli e il Milan. Per gli azzurri ieri sono arrivate due importanti notizie dall’infermeria, sono tornati in gruppo Anguissa e Lozano, ma probabilmente partiranno dalla panchina. Per il resto la stessa formazione che ha vinto contro la Lazio, ad eccezione di Lobotka al posto di Demme. Per Pioli invece rischia di non contare su Romagnoli e Ibrahimovic, per entrambi lavoro in palestra. In difesa Kalulu al fianco di Tomori. A centrocampo Tonali e l’altro della linea mediana sarò Bennacer. In attacco spazio a Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao e Giroud.

Fonte: CdS