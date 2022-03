Napoli in fervida attesa: vestiti d’azzurro e sii bella più che mai!

Napoli è in fervida attesa, inutile negarlo. La città ci crede, Proprio come il Napoli. Partite come quella di domenica sera al Maradona ricordano la storia del club, quindi non ci sarà spazio per polemiche, posizioni diverse, recriminazioni. L’appello, come noto, è partito proprio dal tifo organizzato. Lo si legge anche sul CDS: ‘Napoli, vestiti d’azzurro e sii più bella che mai. Tutti con la sciarpa’. Come piace a Spalletti. Lo stadio, tra l’altro, sarà stracolmo nei limiti del consentito, al settantacinque per cento: 41.000 spettatori, compreso il settore riservato agli ospiti. Che attesa, che passione: la gente di Napoli crede nello scudetto esattamente come il Napoli”