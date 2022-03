Napoli e la sfida con il Milan: i pronostici di Collovati e l’ex azzurro Carannante

I big match sono quelle partite in cui si sfidano due squadre potenzialmente in grado di lottare per il titolo, come ben sanno gli appassionati di pronostici serie A. Nel girone di ritorno, però, ogni match assume un’importanza incredibile, dal momento che i punti valgono doppio e hanno un peso specifico che può fare la differenza alla fine del campionato.

Ecco spiegato il motivo per cui i tifosi di Milan e Napoli sono particolarmente in ansia, in attesa del match che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo 6 marzo. Un vero e proprio scontro al vertice, con due squadre che sono in salute, ma che non possono più concedersi dei passi falsi, dal momento che rischierebbero di perdere troppo terreno.

La domanda che risuona nella mente dei tifosi partenopei

È chiaro che un po’ tutti coloro che fanno parte della tifoseria degli azzurri si stanno chiedendo se il risultato del big match contro il Milan potrà essere decisivo ai fini della corsa scudetto. La risposta non può essere positiva, come sottolineato anche dall’ex azzurro Carannante in un’intervista pubblicata sul blog sportivo L’insider: d’altra parte, ci sono ancora diverse giornate prima della fine della stagione e, qualora una delle due compagini dovesse perdere, ci sarebbe ancora il tempo per recuperare.

Cosa cambierebbe in caso di vittoria per una o l’altra squadra? Chiunque dovesse imporsi in questa grande sfida, infatti, riceverebbe una forte spinta dal punto di vista emotivo. È questa la principale differenza tra vinti e sconfitti dal match di domenica sera.

L’entusiasmo che può derivare da un’affermazione contro una rivale diretta per vincere il titolo, infatti, potrebbe fare la differenza. A questo punto della stagione, quando alla fine del campionato mancano una decina di partite (dopo il big match) o poco più, è chiaro che ogni stimolo in più, ogni spinta a livello psicologico può fare la differenza. In fondo, sono proprio le energie nervose quelle che possono realmente fare la differenza, fungendo da vero e proprio carburante anche per quelle fisiche.

Di conseguenza, qualora il Napoli dovesse vincere contro il Milan, otterrebbe senz’altro una notevole “benzina” per affrontare l’ultima parte di stagione con tanto entusiasmo. Al contempo, chi dovesse uscire senza punti dalla sfida allo stadio Maradona, è chiaro che potrebbe risentire del contraccolpo in termini di morale e autostima.

Chi riuscirà a spuntarla?

È chiaro che nessuno ha la sfera di cristallo e può prevedere il futuro, ma Carannante, ex difensore del Napoli, che ha vestito la maglia dei partenopei per tante stagioni negli anni Ottanta, è sicuro che il Napoli arriva a questa sfida davvero in ottima forma. Certo, anche il Milan vive un periodo particolarmente felice e potrebbe fare il colpaccio.

C’è da dire, però, che da quando è tornato in campo Osimhen, gli azzurri hanno cambiato volto e anche modo di giocare. L’interpretazione del match da parte degli uomini di Spalletti è decisamente differente rispetto a quando in attacco c’è Mertens: con il bomber nigeriano si va inevitabilmente più alla ricerca di spazi da attaccare e della profondità.

Secondo Carannante sarà un match equilibrato e, come tutte queste grandi sfide, a deciderlo sarà una prodezza di uno dei tanti campioni che scenderanno in campo. D’altro canto, sia il Napoli che il Milan hanno la possibilità di schierare, tra le proprie fila, dei giocatori in grado di far male in qualsiasi momento. L’ex difensore azzurro è convinto che, alla fine, saranno i padroni di casa a spuntarla, magari grazie a qualche tiro da fuori area, potendo contare su specialisti come Fabian Ruiz e Zielinski.