Mercato – Il Real Madrid per Fabian Ruiz sta pensando a due contropartite tecniche

Non è un mistero che Fabian Ruiz voglia tornare in Spagna, per espresso pensiero dell’ex Betis Siviglia. Tra i club interessati c’è anche il Real Madrid dove Carlo Ancelotti lo rivorrebbe dopo averlo portato a Napoli. La società di Florentino Peres, come riporta Todofichajes, potrebbe inserire un paio di contropartite tecniche per accontentare anche mister Spalletti. De Laurentiis lo farebbe partire solo sui 60 milioni, ma è chiaro che le prestazioni del calciatore iberico scatenerà un’asta la prossima sessione estiva.

La Redazione