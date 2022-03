Lozano, allarme in Messico, rischia di saltare la nazionale

Nelle ultime sessioni di allenamento Hirving Lozano ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, probabile la convocazione in vista del Milan. A breve ci saranno le sfide contro Stati Uniti, Honduras ed El Salvador, ma il “Chucky” potrebbe non essere convocato. Mister Spalletti e lo staff medico del Napoli, dopo il recente problema alla spalla, potrebbe non essere rischiato, per evitare nuovi problemi al calciatore nord-amenicano. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, ma Lozano potrebbe essere il grande assente della nazionale del c.t. Tata Martino. Lo riporta il portale de il Mattino.

La Redazione