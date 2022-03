Lobotka, il “regista” del film chiamato scudetto

Il Napoli, dove il presidente è il produttore Aurelio De Laurentiis, non può mancare il regista e in questo caso è Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è da quest’anno a tutti gli effetti il giocatore che in mezzo al campo recupera i palloni ed è il fulcro della manovra azzurra. Quando manca lui, la squadra fa fatica e i risultati vengono a mancare. Contro la Lazio, anche se per poco tempo, ha recuperato ben 11 palloni in tutto e alla fine è arrivato il meritato successo. Domenica sera ci sarà la sfida contro il Milan, partita dove se la vedrà con il giovane Tonali e poi probabilmente con Bennacer. Ci sarà da correre, ma per il regista del film scudetto non sarà un problema, anzi vuole essere anche uno dei protagonisti.

La Redazione