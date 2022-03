Gianni Marigliano, stilista: “Napoli-Milan? Viene in mente la maglia azzurra contro quella rossonera”

A Punto Nuovo Sport Show, Gianni Marigliano, stilista:

“La maglia del Napoli? Purtroppo l’ho vista. A me non piace, mi dispiace perché alla fine la indosserà la squadra del mio cuore, rappresenterà una città elegante e bella. L’idea è mia e resta un giudizio personale, non me ne voglia nessuno. Abbiamo dei colori eccezionali, il bianco e l’azzurro che purtroppo si vedono sempre meno. Non voglio sembrare un romantico, giusto che ci siano i cambiamenti, ma devono prevalere i nostri colori. Secondo me c’è un’ossessione a dimostrare troppo Diego, il più grande di tutti. Non c’è bisogno di farlo così tanto, già quando si pensa a Napoli si pensa a lui. C’è uno scontro di colori, in ogni cosa deve prevalere un colore e invece qui c’è di tutto. La maglia può essere lunga circa 70 centimetri per un raggio totale di 40-50 centimetri. Non puoi mettere tanta roba in queste misure. Deve prevalere un colore (l’azzurro), poi c’è uno scontro di colori, di scritte. C’è il rosso che sinceramente va bene con il bianco ma meno con il celeste. È una frittata, ostentare troppo. Non è lo stile napoletano perché siamo conosciuti al mondo per la nostra linea raffinata. In questa divisa vedo poco stile napoletano. Vedo il Napoli una grandissima squadra e non può avere una maglia così. Almeno mettiamoci dei pantaloncini bianchi. Non credo sia pensata tanto questa divisa. Il successo nel mio ambito è non fare danni. Vedo chi butta filo ovunque per dimostrare, ma si fanno danni mettendo troppo mano e ostentando troppo. Pensando a Napoli-Milan viene in mente la maglia azzurra contro quella rossonera. Partiamo male così e dispiace. In questa maglia non vedo stile”.