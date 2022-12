ESCLUSIVA – Ernesto Apuzzo (ex all.): “Insigne? Fino a Giugno onorerà la maglia al 100%. Per Napoli-Milan temo un solo aspetto”

Il campionato di serie A domenica avrà come apice il big-match allo stadio “Maradona” tra il Napoli e il Milan. Gara che rievoca i fasti della lotta scudetto e non solo, ma anche match davvero avvincenti. Di questo, ma anche sul momento di Insigne e sul settore giovanile azzurro, ilnapolionline.com ha intervistato l’ex allenatore Ernesto Apuzzo.

Mister tu che conosci bene Lorenzo Insigne, come mai secondo te non è scattata quella famosa scintilla con la piazza partenopea? “I proverbi antichi non falliscono mai, nel senso che nessuno è profeta in patria. Lorenzo in dieci anni ha davvero dimostrato tutto il suo valore, colpi da campione, grandi giocate e un attaccamento alla maglia invidiabile. Non è mai semplice per chi nasce in Campania, riuscire a creare una sorta di empatia con l’ambiente. Mi dispiace che lui andrà va a Giugno, destinazione Toronto, per lui è una scelta di vita, che andrà rispettata. Io sono certo che da qui a fine campionato, come visto contro la Lazio, darà tutto per questi colori, di questo ne sono certo al 100%”.

Domenica sera si è visto un Luciano Spalletti che era commosso dopo il successo contro la Lazio. Ti aspettavi questa empatia tra il mister e la piazza napoletana? “Io conobbi il mister quando aveva iniziato il corso di tecnico a Coverciano e mi dava già allora l’impressione di una persona che tecnicamente e tatticamente sapeva il fatto suo. In piazze come Milano e Roma, ha dimostrato il suo valore e a Napoli si sta confermando. Sulla questione delle lacrime o il tuffo dopo il Leicester al “Maradona” è l’ambiente che porta ad avere certi atteggiamenti. Molto spesso la piazza viene sottovalutata per diversi motivi, ma crea un tutt’uno con calciatori, allenatori e addetti ai lavori incredibile. Sono contento che il mister stia dimostrando diversi lati del suo carattere e credo che potrà dare all’ambiente le soddisfazione che merita”.

Conosci bene l’ambiente Roma e ti vorrei chiedere tutta la crescita dei vari giovani che poi giocano con la prima squadra? “Io credo che ci sia il merito di Alberto De Rossi, un amico e che conosco molto bene. Lui in tutti questi anni sta svolgendo con la Primavera un ottimo lavoro. Non è un caso che diversi giovani poi debuttano in prima squadra e ora sono anche titolari. Ad esempio Zalewski era titolare contro lo Spezia, oppure le reti di Volpato e Bove, senza dimenticare il 2003 Gyasi”.

Passando al Napoli Primavera, ottimo inizio, ora mancano i risultati. Cosa ne pensi in merito? “Ad inizio stagione, la squadra giocava bene e i risultati sono stati sotto gli occhi di tutti. Stanno venendo fuori diversi ragazzi interessanti e che possono dire la loro per il futuro. Sul momento della squadra credo che manchi l’esperienza che a certi livelli si fa sentire. Mi auguro che Frustalupi, riesca a trovare le giuste soluzioni e che la squadra possa confermare la categoria, perché la retrocessione sarebbe un colpo duro per l’intero ambiente”.

Infine la corsa scudetto si preannuncia davvero interessante. Domenica c’è Napoli-Milan, come andrà a finire secondo te? “Sarà una corsa davvero avvincente e mi auguro che il Napoli possa davvero ottenere il traguardo massimo. Purtroppo gli errori visti nell’ultimo fine settimana, nonostante il VAR, non mi fanno stare sereno. Contro la Lazio, ad esempio c’era un rigore solare non dato. Meno male che si è vinto, altrimenti sarebbe stato l’ennesimo errore ai nostri danni. Su questo tema, chi mi conosce, non sono mai stato tenero e sono spesso malpensante. Io credo che la squadra dovrà lottare contro tutto e tutti, perché già nella stagione dei 91 punti, ci sono state diverse anomalie. Anche il Milan ha subito diversi torti, però spero che domenica possa essere una bella partita, avvincente e che il Napoli possa dire la sua fino alla fine”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

