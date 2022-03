Crudeli: “Fabian Ruiz? Ho ammirato la prodezza balistica di un giocatore straordinario”

Tiziano Crudeli, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live.

“Fabian Ruiz? Ho ammirato la prodezza balistica di un giocatore straordinario, che peraltro si ripete sovente visto che ha segnato 6 gol. Ne ho stimo e lo temo in considerazione in vista della partita di domenica. Leao ha segnato 8 gol quindi magari non ha un rendimento costante ma ha colpi degni di un fuoriclasse. A volte però si dipende troppo da lui, bisogna avere delle alternative e sviluppare un gioco funzionale a Giroud. Se lo lasci lì davanti da solo infatti anche il francese ha difficoltà. Ibrahimovic? Non ci sarà. Le vecchie sfide Scudetto? Ricordare il passato fa bene ma crea anche nostalgia. Abbiamo assistito a sfide memorabili e a partite assolutamente straordinarie ma non possiamo continuare a vivere nel passato. Speriamo che il presente possa regalare diverse soddisfazioni. Kessié? Motivo in più di preoccupazione, le sue ultime partite sono state molto deludenti. Già con la testa sembra lontano dal Milan. Certamente è stato un giocatore importante per il club ma in questo momento il suo rendimento è deludente. Scudetto? Il Milan non è trascendentale ma l’Inter sta stentando a livello offensivo. Coppa Italia? Traguardo importante, si gioca contro l’Inter ed è una semifinale”.