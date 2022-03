Coach Of The Month: è Spalletti il miglior tecnico di febbraio!

E’ Luciano Spalletti il miglior tecnico di febbraio. Il premio Coach Of The Month, infatti, è stato assegnato all’allenatore del Napoli e gli verrà consegnato nel pre-partita di Napoli – Milan, domenica sera al Maradona. “Il Napoli torna primo in classifica grazie ad un mese di febbraio senza sconfitte e Luciano Spalletti si aggiudica, per la seconda volta in stagione, il premio di Coach Of The Month. Sotto la guida del tecnico toscano gli azzurri stanno vivendo una stagione costantemente al vertice della Serie A TIM, confermandosi, sempre di più, come la miglior difesa del campionato in virtù dell’attenzione alla fase difensiva trasmessa dall’allenatore. La vittoria all’ultimo istante contro la Lazio è il segnale inequivocabile di una squadra che ha acquisito la personalità e la mentalità vincente di Spalletti e crede nei traguardi più prestigiosi”, ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A.