Cesarano, giornalista: “Il Napoli farà una grande partita di qualità”

Su Radio Marte, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista, ecco le sue parole: “Napoli-Milan sfida molto intrigante. Queste sono le squadre che stanno esprimendo il gioco migliore, hanno dovuto subire molti più imprevisti rispetto all’Inter. In tutta Italia dovrebbero guardare con un occhio attento a questa sfida perché entrambe amano giocare a calcio. Ricordate tante sfide con il Milan, la ferita del 2-3 in casa non si è mai rimarginata. Maradona si aggrappò a tutto pur di vincere quella partita ma non ci riuscì. Ma a me piace guardare avanti: è bello ricordare ma anche aspettare, sperare in un ricordo più bello. Vivrò la partita con grande serenità e tranquillità, ammirando cosa riesce a fare questa squadra, che si è portata la curva allo stadio con tanti abbracci ed esultanze. Bello vedere quest’afflato tra squadra e pubblico. Sono sicuro che il Napoli farà una grande partita sotto l’aspetto qualitativo. Ora recuperi Lobotka e Anguissa ma soprattutto fiducia. Credo che i giocatori ci tengano molto. Poi per il finale di campionato si vede ma l’importante è gettare delle belle basi”.