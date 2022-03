Cannavaro e Grosso avvistati nel casertano, a Casapulla

I campioni del mondo del 2006 a Casapulla per acquistare le biciclette. Fabio Grosso e Fabio Cannavaro hanno scelto il negozio Evolution Bikes Giannini Group su via Nazionale Appia per acquistare le loro biciclette. Ormai il negozio è diventato un punto di riferimento per chi è amante della due ruote. Ovviamente l’arrivo di due personaggi così famosi, che hanno regalato un’estate magica a tutti gli italiani 16 anni fa, ha inorgoglito Casapulla, con i cittadini che li hanno accolti nel migliore dei modi.

Fabio Cannavaro è stato a Casapulla nel settembre dell’anno scorso. Pochi giorni fa, invece, è stato avvistato Fabio Grosso, l’uomo che realizzò il rigore decisivo nella finalissima contro la Francia a Berlino. L’ex terzino, oggi allenatore del Frosinone in Serie B, si è presentato a Casapulla per comprare una nuova bicicletta. E ha scelto l’attività di Giannini. E non poteva mancare la foto ricordo come accadde già a settembre scorso con Cannavaro.

Fonte: CasertaNews