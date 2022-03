Campionato – Ipotesi arrivo a tre: le avulse

L’ipotesi più estrema in linea teorica non può essere esclusa. In questo caso, il match del Maradona sarebbe di fatto lo “spareggio” scudetto. Chi tra Napoli e Milan vincerà domenica sera, infatti, sarebbe campione d’Italia in caso di arrivo di entrambe a pari punti con l’Inter. Finora nessuna è riuscita a battere entrambe le rivali. Nei due sviluppi, l’Inter finirebbe al secondo posto (ha un suo piccolo valore in sede di ripartizione dei ricavi della Champions) davanti alla perdente dell’ultimo scontro diretto.

E se al Maradona finisse in parità? In questo caso le tre squadre avrebbero gli stessi punti nella classifica avulsa (5) e anche la medesima differenza reti (0). Diventerebbe decisiva la differenza reti generale sull’intero campionato, che oggi sorride all’Inter (+33), in vantaggio su Napoli (+30) e Milan (+24). Se magicamente i tre numeri si allineassero, decisivi i gol segnati nell’arco del campionato. L’Inter (con una gara in meno) è a 55, Milan a 53, Napoli a 49.

Fonte: E. Intorcia CdS