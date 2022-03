CALCIO FEMMINILE – L’Atletico Madrid segue Cecilia Salvai

In questi anni l’Atletico Madrid ha fatto la spesa in Italia con i vari acquisti di Elena Linari, Alia Guagni e Tatiana Bonetti. Il club spagnolo ora potrebbe puntare sul centrale della Juventus Cecilia Salvai che ora è ferma per la rottura dei legamenti crociato. La trattativa è seria e non è escluso che possa, come riporta tuttocalciofemminile.com, portarla in terra iberica.

La Redazione