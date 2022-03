Basta parlare di Superlega, i tifosi non la vogliono!

Ieri Andrea Agnelli ha parlato nuovamente di Superlega. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di questa mattina, c’è il commento alla vicenda. “Ci risiamo – commenta Andrea Masala – Pensavamo che la Superlega ideata e smontata nel giro di un paio di giorni un anno fa, fosse stata accantonata come una maldestra invenzione. E invece no: la competizione, bandita lo scorso anno dopo le proteste in piazza dei tifosi di tutti i club, viene riproposta. (…) La stragrande maggioranza delle società e il pubblico hanno manifestato la netta contrarietà alla Superlega, perciò sarebbe meglio non insistere. (…) Il calcio del futuro ha bisogno di poggiare su una base più allargata e solida: la redistribuzione dei ricavi deve rispettare un modello sostenibile a qualsiasi livello, non si può concepire un elite che badi all’ostinata tutela dei propri esclusivi interessi. Lasciamo perdere la Superlega, una volta per tutte”.