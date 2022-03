Amir Rrhamani: “Lo scudetto? Non è un sogno solo dei nostri tifosi”

Dallo scorso anno a questa stagione la sua crescita è stata evidente, anche se il passato campionato, il campo lo aveva visto davvero con il contagocce. Si parla di Amir Rrhamani che è diventato uno dei pilastri del Napoli di Luciano Spalletti. Ha già segnato tre gol in campionato, il quarto in tutto, da quando è in Italia, visto che a Verona non si era ancora sbloccato. Ieri il difensore kosovaro è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel classico salottino ed ha parlato del suo momento e del match contro il Milan. «Sì, siamo in alto e crediamo nel sogno. «Per il titolo sarà una vera lotta: siamo tre e anche cinque squadre in lizza, comprese Atalanta e Juventus, ma noi ci crediamo. Il sogno dei tifosi è anche il nostro: daremo l’anima per arrivare dove tutti desideriamo. Un sogno». Insomma al diavolo la scaramanzia, si è in ballo e quindi è giusto provarci.

La Redazione