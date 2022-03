Amelia, ex Milan: “Napoli-Milan? E’ uno scontro diretto, varrà tantissimo”

Marco Amelia, campione del Mondo in Germania nel 2006, ed ex portiere del Milan tra le altre, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Napoli-Milan vale tantissimo, una vittoria azzurra sarebbe un propellente incredibile soprattutto per alimentare i sogni scudetto del Napoli, si tratta di uno scontro diretto. Varrà tantissimo. Un pareggio favorirebbe l’Inter e la Juventus. La corsa però è a quattro. L’ambiente del Maradona è bello, ma agli avversari incute timore, anche se gli spalti sono distanti. Quando sei in campo li senti a due metri. Questa partita dimostrerà che l’ambiente Napoli è maturo per lo scudetto”