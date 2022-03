Adani: “La Juventus può vincere 11 partite di fila. Le tre davanti non sono irraggiungibili”

Lele Adani, ex calciatore ed opinionista, ha parlato oggi a La Gazzetta dello Sport, in particolare sulla Juventus, che può ancora ambire al primo posto, secondo lui. : “La Juventus deve crederci perché può vincere 11 partite di fila. Vlahovic fa la differenza a ogni pallone che tocca, ma per sfruttarlo i bianconeri devono migliorare nella filosofia di gioco. L’Inter di Inzaghi deve tornare a segnare: la sfida contro la Juventus sarà cruciale. Il Milan di Pioli deve sperare nel ritorno di Ibra per rigenerarsi, ma le tre davanti non sono irraggiungibili”.