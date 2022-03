Women Champions – Juventus-Lyon, ingresso gratuito donne e bambini Under 6

Sono a disposizione i biglietti, che costeranno 5 euro in tutti i settori dello stadio e saranno gratuiti per donne e bambini Under 6.

Mercoledì 02.03 dalle 10: vendita riservata J1897 Member Giovedì 03.03 dalle 10: vendita riservata J1897 + Black and White Member Venerdì 04.03 dalle 10: vendita riservata agli ex abbonati della stagione 2019/2020 Venerdì 04.03 dalle 16: vendita Libera

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.