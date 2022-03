Un Napoli concentrato lancia l’assalto al Milan e con un Lobotka in più

I due giorni di sosta sono serviti a mister Luciano Spalletti, per ritrovare una squadra super concentrata e determinata per la sfida di domenica sera. Al “Maradona” ci sarà la sfida al vertice contro il Milan, partite che come si dicono in questi casi si preparano da sole. Il gruppo azzurro sa perfettamente che domenica ci si gioca davvero tanto e non solo per la qualificazione Champions. In vista della gara contro i rossoneri, come riporta il CdS, il tecnico di Certaldo potrà contare su Lobotka. I minuti finali contro la Lazio sono bastati per ritrovare lo slovacco per palloni recuperati e dare equilibrio in mezzo al campo. Sarà l’ex Celta Vigo ad affiancare Fabian Ruiz, lo spagnolo prosegue nel recupero della condizione fisica, con lavoro specifico, così come Osimhen. Sono tutti giocatori fondamentali e pronti per la gara del “Maradona”, concentrazione davvero ai massimi insomma.

La Redazione