Ultime Napoli – Anguissa-Lozano verranno monitorati in vista del Milan

Il Napoli è tornato ad allenarsi nella giornata di ieri al Training Center Konami di Castel Volturno, obiettivo arrivare al top della forma contro il Milan. Rispetto alla sfida contro la Lazio, l’unico certo di esserci degli infortunati contro i rossoneri è Stanislav Lobotka. Invece ancora allenamento a parte, secondo il Corriere dello Sport, per Anguissa e Lozano. Verranno monitorati giorno dopo giorno e si valuterà se convocarli per domenica sera oppure per le prossime sfide. Infine allenamento specifico per Fabian Ruiz e Osimhen, ma ci saranno contro il Milan di Pioli.

La Redazione