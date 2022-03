Ultime Milan – In vista del Napoli Romagnoli verrà monitorato dallo staff rossonero

Ieri mattina il Milan attendeva l’esito dell’infortunio subito dal difensore e capitano Alessio Romagnoli. Per fortuna sono escluse lesioni per il calciatore della Nazionale, solo risentimento muscolare. Ovviamente da oggi verrà monitorato dallo staff medico rossonero, in vista della sfida contro il Napoli. Al “Maradona”, come riporta il CdS, resta in dubbio anche Ibrahimovic, al massimo, se dovesse esserci, andrebbe in panchina, non di più. Invece nulla di grave per il portiere Maignin, dopo lo scontro con Lautaro Martinez nel derby. Infine a centrocampo tornerà Tonali, mentre il ballottaggio sarà Bennacer-Kessie.

La Redazione