Ucraina, il CT di ciclismo Alexander Kulyk è stato ucciso in un attacco

UCRAINA – Purtroppo il mondo dello sport e del ciclismo ha perso un altro riferimento, Alexander Kulyk, tecnico della Nazionale di ciclismo ucraina; padre del campione delle due ruote, Andriy Kulyk. Una tragica notizia, che colpisce il movimento ciclistico internazionale e lo sport che ha tributato già troppe vite.

“Ieri è stata una giornata tragica per noi a Kiev. Uno dei nostri allenatori, Alexander Kulyk, è stato ucciso in un attacco” le parole del presidente della Federazione ciclistica ucraina, Andriy Grivko. “Era coinvolto in un’operazione militare per aiutare le persone ad uscire da luoghi pericolosi. Era un allenatore di lunga data con la federazione e aveva quasi 65 anni. Prima era stato allenatore con l’Unione Sovietica e aveva lavorato con il sistema russo”. Al momento della morte di Kulyk, il figlio si stava allenando: “Stiamo cercando di raccogliere informazioni da tutti i nostri istruttori, ma è difficile farlo”, ha fatto sapere a il presidente Grivko.”

Il presidente della FCI Cordiano Dagnoni, il Segretario Generale Marcello Tolu e tutto il Consiglio Federale a nome di tutto il movimento ciclistico italiano hanno espresso il loro sconcerto e il loro dolore in un comunicato congiunto, che ha dato riscontro indirettamente dell’accaduto in queste ore di tensione del conflitto.

La Federciclismo ha espresso anche il più profondo cordoglio, per questa terribile perdita:

“alla famiglia e alla Federazione ucraina, ribadendo la vicinanza al Popolo, agli sportivi e alle Istituzioni ucraine, così duramente colpiti in questa bruttissima pagina della storia”.

Fonte: sport.virgilio.it